اعتقال مزور بحوزته 350 مليون دينار وجواز سفر ومستمسكات خلافاً للضوابط

2019/07/17 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ،الاربعاء، القبض على مزور بحوزته 350 مليون دينار وجواز سفر ومستمسكات خلافاً للضوابط.

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