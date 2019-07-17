الخارجية تدين هجوم أربيل وتتابع تفاصيله

2019/07/17 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ادانت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الهجوم المسلح الذي استهدف موظفين في القنصلية التركية في مدينة أربيل.وقال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف، في بيان، “ندين الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل ومعه مرافق عراقي وتسبب باصابة شخص واحد”.واضاف، “مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث”.وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن أحد موظفي القنصلية التركية تعرض إلى هجوم مسلح أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية في أربيل، بعد الظهيرة، ما أدى إلى مقتله.وأضاف البيان :”نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت”.

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