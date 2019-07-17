واشنطن تدين الهجوم على البعثة التركية في أربيل

2019/07/17 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت السفارة العراقية لدى بغداد، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي طال موظفي القنصلية التركية في أربيل واصفة إياه بالبشع.

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