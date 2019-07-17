الداخلية: مزور يستحوذ على مبلغ 350 مليون دينار وجواز سفر ومستمسكات خلافاً الضوابط

2019/07/17 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة قيام شخص بالحصول على جواز سفر من السفارة العراقية في دبي عن طريق التلاعب والتزوير والاستحواذ على مبالغ 350 مليون دينار.

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