نائب عن القانون يدعو لاعادة النظر بالثقة الممنوحة لعبد المهدي وحكومته

2019/07/17 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ دعا النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، الأربعاء، الى إعادة النظر بالثقة الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته.وذكر الصيادي في بيان إن “مجلس النواب إن كان الممثل الحقيقي للشعب عليه ان يعيد النظر بالثقة التي منحها لرئيس مجلس الوزراء وحكومته”.

وأضاف ان “فترة ثمانية اشهر كافية لتشخيص الحكومة وادائها”، مشيرا الى ان “الحكومة لم تخطو أي خطوة نحو الأمام لرفع معاناة الشعب العراقي على مستوى الصحة والتعليم والخدمات والتربية”.

وتابع “لا يوجد اي شيء حقيقي واحد ممكن تقديمه كأنجاز للحكومة امام الشعب”، مؤكدا ان “مجلس النواب عاجز عن الإجابة عن كثير من أسئلة الشعب العراقي عما قدمته الحكومة وهو سؤال وجيه ويعجز الجميع عن الإجابة عنه”

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