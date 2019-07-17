لاول مرة في سوريا... طبيب يقوم بزرع عدسات العين

2019/07/17 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

لم يتوقف الأطباء السوريون عن تطبيق أحدث التقنيات ضمن اختصاصاتهم لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وأنماط حياتهم وتعايشهم مع مشاكلهم الصحية لكن يبقى

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