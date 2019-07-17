اجرام بغداد تعلن اعتقال عصابة بتهمة الدعارة وتجارة والمخدرات

2019/07/17 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مكافحة الاجرام في بغداد، الاربعاء، عن اعتقال عصابة بتهمة الدعارة وتجارة والمخدرات في المدائن.

وقالت المكافحة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "توفرت معلومات الى مكتب المدائن لمكافحة الاجرام عن وجود عصابة تقوم بممارسة الدعارة والمتاجرة بالمواد المخدرة وعلى الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختص"، مشيراً الى أنه "بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية وبالطرق الفنية تم القاء القبض على افراد العصابة من بينهم متهمة وضبط وبحوزتهم مادة (الكرستال) المخدرة".

وأضافت أنه "بعد التعمق معهم بالتحقيق اعترفوا صراحة عن قيامهم بممارسة الدعارة والمتاجرة بالمواد المخدرة في منطقة المدائن"، مؤكدة "عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص فقرر ايقافهم وفق احكام المادة (٢٨ مخدرات ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".

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