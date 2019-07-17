الشرطة الاتحادية تصدر بياناً بشأن منتسبيها ممن لم يتسلموا رواتبهم لفترات طويلة

2019/07/17 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة الشرطة الاتحادية، الأربعاء، بياناً بشان منتسبيها ممن لم يتسلموا رواتبهم لفترات طويلة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة المناشدات لمنسوبي الشرطة الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي ممن لم يستلموا رواتبهم لفترات طويلة وان أغلب هذه المناشدات لا يتم ذكر الأسباب فيها لكي يتعاطف معهم المتابعين ويبدأون بمشاركة المنشور أو التعليق عليه".

وأضافت أن "كافة منتسبي الشرطة الاتحادية الذين لديهم مثل هذه المشكلة هم من العائدين إلى الخدمة، اي انهم كانوا هاربين وتم شمولهم بالعفو رقم(١) لسنة ٢٠١٥ أو العفو الأخير"، مبيناً أن "أغلب الأسباب بعدم صرف مستحقاتهم المالية لحد الان تعود إلى عدم إصدار أمر إداري باعادتهم للخدمة من قبل مديرية الموارد البشرية في وزارة الداخلية لعدة أسباب ومنها الإجراءات الروتينية أو نقص في الأوليات أو عدم وجود تخصيص مالي".

وأوضحت القيادة، أن "المنتسبين الذين لم يتسلموا رواتبهم لفترات طويلة، بعضهم تم إصدار حكم مسبق عليهم من قبل القضاء وتم حبسهم لدعوة مدنية أو عسكرية وتم إخراجهم من الخدمة خلال فترة توقيفه كعقوبة تبعية وبعد انقضاء فترة الحكم وإطلاق سراحهم عادوا للخدمة وهم مستمرين في الدوام الرسمي لكن لم يتم إصدار أمر إداري باعادتهم للخدمة من قبل مديرية الموارد البشرية في وزارة الداخلية لعدة أسباب اما نقص بالأوراق أو أمور إدارية أخرى".

ودعت الشرطة الاتحادية، إلى "عدم خلط الأوراق وتحميل القيادة المسؤولية حيث أن أوامر الإعادة للخدمة هي من صلاحية الوزارة حصراً، كما أن أبواب القيادة ومديرياتها وأقسامها مفتوحة وترحب بكافة المنتسبين وعليهم مراجعتها في كافة أمورهم ومتعلقاتهم الإدارية والحسابية والقانونية وسوف تلبى كافة مناشداتهم".

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