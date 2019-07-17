مفتشية الداخلية: مزور يستحوذ على مبلغ 350 مليون دينار وجواز سفر ومستمسكات خلافاً الضوابط

2019/07/17 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة عن قيام شخص بالحصول على جواز سفر عن طريق التلاعب والتزوير والاستحواذ على مبالغ حقوق أحد المتوفين والبالغة 350 مليون دينار.وذكر مكتب المفتش في بيان” ان العملية تمت إثر قيام مفرزة تفتيشية تابعة لمفتشية الداخلية بتدقيق أعمال مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة […]

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