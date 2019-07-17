نائب عن القانون يدعو لاعادة النظر بالثقة الممنوحة لعبد المهدي وحكومته

2019/07/17 | 17:58

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بغداد :سومر نيوز

دعا النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، الأربعاء، الى إعادة النظر بالثقة الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء ...

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