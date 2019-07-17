الداخلية تكشف استحواذ مزور في دبي على مبلغ 350 مليون دينار عراقي

2019/07/17 | 17:58

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بغداد:سومر نيوز

تمكنت مفتشية وزارة الداخلية، بحسب ما اعلنت اليوم الاربعاء، من الكشف عن قيام مزور، بالاستحواذ على مبلغ 3...

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