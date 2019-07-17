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الداخلية تكشف استحواذ مزور في دبي على مبلغ 350 مليون دينار عراقي


الداخلية تكشف استحواذ مزور في دبي على مبلغ 350 مليون دينار عراقي
2019/07/17 | 17:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

تمكنت مفتشية وزارة الداخلية، بحسب ما اعلنت اليوم الاربعاء، من الكشف عن قيام مزور، بالاستحواذ على مبلغ 3...

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