القبض على 6 متهمين اثناء محاولتهم سرقة دار في أيسر الموصل

2019/07/17 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض على 6 متهمين اثناء محاولتهم سرقة دار في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

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