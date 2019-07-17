2019/07/17 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أعلنت مديرية آسايش اربيل ، الاربعاء، تفاصيل الهجوم الذي استهدف موظفين في القنصلية التركية بالمحافظة.وقالت المديرية في بيـان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، :”وقع اليوم حادث اطلاق نار امام مطعم في مدينة اربيل ، وببالغ الأسف، اودى بحياة موظف في القنصلية التركية واحد المواطنين، فضلاً عن اصابة شخص ثالث بجروح”.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص آسايش اربيل تعلن تفاصيل هجوم القنصلية التركية المركز الخبري الوطني.

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