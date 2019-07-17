متنبئ جوي: موجة حر شديدة يشهدها العراق مطلع الأسبوع المقبل

2019/07/17 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، تعرض العراق الى ارتفاع جديد في درجات الحرارة ابتداءً من مطلع الأسبوع القادم، لافتاً الى أن الموجة تشمل بعض دول أوروبا.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، تابعتها وكالة / بدر نيوز/، إن “الرياح السطحية الشمالية الغربية تستمر هذا اليوم الأربعاء ويومي الخميس والجمعة […]

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