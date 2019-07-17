جعفر: عبد المهدي ابلغ مسرور رفضه أي خطوة أحادية الجانب بشأن كركوك

2019/07/17 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ابلغ رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني خلال لقاءه يوم أمس برفضه أي خطوة أحادية الجانب تجاه محافظة كركوك واعادة البيشمركة الى المحافظة.وقال جعفر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي ابلغ مسرور رفضه لأي […]

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