عميحاي أتالي - المستقبل القاتم لليسار

2019/07/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عميحاي_أتالي (يديعوت أحرنوت)اليسار الاسرائيلي في حالة انهيار: لا مصوتين، لا مقاعد ولا مستقبل لشخصيات عامة نوعية.قد يكون هذا نتنياهو هو الذي يلقي بظلاله على كل الاخرين، وقد يكون هذا هو الجمهور الاسرائيلي الذي خرج جريحا من اوسلو، من الانتفاضة الثانية ومن ذك الارتباط ولم يعد مستعدا لان يشتري بضاعة اسرائيلية، وقد يكون هذا ببساطة اليسار نفسه الذي لا يجري اعادة انطلاق فكرية.السطر الاخير هو انه حاليا......

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