عزة زين - استعادة المادة، الفن والاقتصادات العاطفية

2019/07/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عزة_زين نزع القيمة واللعبفي إحدى ليالي العام 1987، سألني أبي إثر عودته إلى المنزل عن العملات المعدنية.حينها، أحضرنا القجّة ورحنا نفتّش عنها في جميع مخابئ بيتنا الصغير.بالنسبة إلينا، كانت لعبة مسلّية.وما إن انتهينا من جمع كافة القطع النقدية، ووضعها في علبة برونزية اللون، قال أبي: فقدت الليرة اللبنانية قيمتها.وأضاف "ما نراه أمامنا الآن أصبح من التاريخ".لم نفهم كثيرًا ما عناه، بين مبالغت......

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