حزب الكادحين - دروس أساسية في الماركسية اللينينية الماوية ( الحلقة الثانية )

2019/07/17 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حزب_الكادحين فصل1ما هي الماركسية اللينينية الماوية ؟ترجمة : ابراهيم شيبة .الحزب الذي يقود الثورة هو الحزب الشيوعي.والأيديولوجية التي توجه تفكير وممارسة الحزب الشيوعي هي الماركسية-اللينينية-الماوية.هذا معروف لنا جميعا.ولكن كثيرين منا ليسوا على يقين مما يعنيه ذلك تماما و ما هو المقصود بالايديولوجية الشيوعية أو الم الل الم وما هي أجزاؤها و جوانبها المختلفة.عدد كبير من الناس يفهمون......

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