2019/07/17 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حزب_الكادحين فصل1ما هي الماركسية اللينينية الماوية ؟ترجمة : ابراهيم شيبة .
الحزب الذي يقود الثورة هو الحزب الشيوعي.
والأيديولوجية التي توجه تفكير وممارسة الحزب الشيوعي هي الماركسية-اللينينية-الماوية.
هذا معروف لنا جميعا.
ولكن كثيرين منا ليسوا على يقين مما يعنيه ذلك تماما و ما هو المقصود بالايديولوجية الشيوعية أو الم الل الم وما هي أجزاؤها و جوانبها المختلفة.
عدد كبير من الناس يفهمون......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حزب الكادحين - دروس أساسية في الماركسية اللينينية الماوية ( الحلقة الثانية )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحزب الذي يقود الثورة هو الحزب الشيوعي.
والأيديولوجية التي توجه تفكير وممارسة الحزب الشيوعي هي الماركسية-اللينينية-الماوية.
هذا معروف لنا جميعا.
ولكن كثيرين منا ليسوا على يقين مما يعنيه ذلك تماما و ما هو المقصود بالايديولوجية الشيوعية أو الم الل الم وما هي أجزاؤها و جوانبها المختلفة.
عدد كبير من الناس يفهمون......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حزب الكادحين - دروس أساسية في الماركسية اللينينية الماوية ( الحلقة الثانية )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حزب الكادحين - دروس أساسية في الماركسية اللينينية الماوية ( الحلقة الثانية )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).