افتتاح مركز التنسيق المشترك للتعاون الامني بين العراق والاتحاد الاوروبي

2019/07/17 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية ،الاربعاء، عن افتتاح مركز التنسيق المشترك للتعاون الامني بين بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية للعراق ووزارة الداخلية لدعم القطاع الامني العراقي.

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