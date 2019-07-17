خطاب نادية مراد في الاجتماع الوزاري لتعزيز الحرية الدينية بواشنطن

2019/07/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – واشنطن أود أن أشكر نائب الرئيس “بينس” والوزير “بومبو” والسفير “براونباك” ومكتب الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية على تنظيم هذا المؤتمر الهام.شكرا لجهودكم لتعزيز الحرية الدينية.أنا ممتنة لإتاحة الفرصة لي للتحدث هنا اليوم.في صيف عام 2014 ، غزا داعش موطن أجدادي في شنكال وبدأ حملة منهجية للتطهير العرقي ضد …

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