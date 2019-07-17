أمنية ديالى: وجود الحشد الشعبي مهم واستراتيجي لمنع عودة

2019/07/17 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاربعاء، أن وجود الحشد الشعبي مهم وإستراتيجي لمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة.وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس صادق الحسيني في تصريح لوكالة "المعلومة" واطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، إن “الحشد الشعبي ضرب اروع الامثلة في البطولة والتضحية في معركة تحرير ديالى من عصابات داعش الارهابية على مدار ...

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