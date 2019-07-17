بحضور الأنصاري .. الأمانة العامة لمنظمة بدر تحيي ذكرى استشهاد المصور علي محمود

2019/07/17 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أقامت الأمانة العامة لمنظمة بدر ، اليوم الأربعاء ، حفلاً تابينياً بذكرى استشهاد المصور الحربي لقناة الغدير “علي محمود الشمري” في مقر الأمانة ببغداد .وأكد الأنصاري خلال كلمتة في الحفل، على “دور الإعلام الحربي في المعركة والرسالة التي أوصلها للعدو عن طريق توثيق لحظات المعركة بكل ما تحمل من خطورة من […]

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