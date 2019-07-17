ديون برشلونة تبلغ رقما فلكيا بعد ضم غريزمان

2019/07/17 | 18:26

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية رياضية، أن ديون برشلونة الإسباني بلغت مستوى قياسيا، بعدما ضم النادي النج...





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