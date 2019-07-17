عمرها 9 آلاف سنة.. العثور على مدينة قرب القدس

2019/07/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها في موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحجري الحديث عمرها 9 آلاف سنة بالقرب

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