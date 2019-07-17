إرتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.3% في يونيو

2019/07/17 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في يونيو الماضي إلى 1.3% في تعديل لتقديرات سابقة.ورغم ارتفاع التضخم بـ 0.1% مقارنة بمايو

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