النفط: وقعنا عقود مع شركات عالمية لمضاعفة إنتاج حقل مجنون

2019/07/17 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط ،الاربعاء، عن توقيع عدد من العقود مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع يهدف إلى مضاعفة الإنتاج في حقل مجنون شمال البصرة فيما أكدت إن المشروع سيتم تدشينه في منتصف عام 2021.

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