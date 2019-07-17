روسيا تواصل التخلص من سندات الخزانة الأمريكية

2019/07/17 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ حجم استثمارات روسيا في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، في مايو الماضي، نحو 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تبلغه الاستثمارات الروسية في أدوات الدين الأمريكي في نحو 12 عاما.

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