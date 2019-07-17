ديالى تفقد مليار م3 من المياه سنويا لهذا السبب!

2019/07/17 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان محافظة ديالى تفقد مليار م3 من المياه سنويا بسبب عدم تطبيق إستراتيجية حصاد الأمطار.وقال الكروي لـ/ المعلومة /، إن “المناطق الحدودية بين العراق وايران شرق ديالى تتميز بمعدلات تدفق سيول عالية في موسم الشتاء ما يؤدي الى غرق مناطق واسعة وتضرر الاراضي الزراعية ودفع الكثير من […]

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