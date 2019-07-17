اتحاد الكرة يحدد الجمعة المقبل موعداً لنهائي دوري الدرجلة الاولى

2019/07/17 | 18:30

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد لاعراقي لكرة القدم، موعد اقامة المباراة النهائية للدور التأهيلي من دوري...

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