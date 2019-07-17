العثور على مدينة عمرها 9 آلاف سنة بالقرب من القدس

2019/07/17 | 18:30

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متابعة:سومر نيوز

عُثر على الآلاف من المعدات والمجوهرات والتماثيل والحبوب وغيرها في موقع منطقة سكنية كبيرة من العصر الحج...

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