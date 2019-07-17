بدءًا من الأحد.. لا يسمح التحرّك للمركبات دون لوحات

2019/07/17 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم محاسبة المركبات التي لا تحمل لوحات بدءًا من الأحد (المرور العامة)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعت مديرية المرور العامة، أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات مرورية بالتوجه إلى مواقع التسجيل في الحسينية والتاجيات، لغرض تثبيت لوحات مركباتهم بكل أصنافها.

قالت المرور العامة ببيان صدر في 17 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "على أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات بالتوجه إلى مواقع التسجيل المرورية في الحسينية والتاجيات، وذلك لتوفر اللوحات بكل أصنافها الحمل والخصوصي والأجرة والزراعية والإنشائية".

أضافت أن "مدير المرور العام، اللواء زهير عبادة، أوعز إلى كافة مفارز مديرية المرور العامة بجانبي الكرخ والرصافة برصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات وإعطاء مهلة لأصحابها إلى يوم الأحد القادم لغرض تثبيت اللوحات".

كانت المرور العامة أعلنت عن ضبط الآلاف من لوحات التسجيل في موقع الحسينية شمالي بغداد، في الوقت الذي يعاني أصحاب المركبات من أجل الحصول على لوحات لمركباتهم.

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