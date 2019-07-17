2019/07/17 | 18:36

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العراق يترقب موجة حر شديدة مطلع الأسبوع المقبل

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاربعاء، تعرض العراق الى

ارتفاع جديد في درجات الحرارة ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا

أن الموجة تشمل بعض دول أوروبا.وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، ‘، إن ‘الرياح السطحية

الشمالية الغربية تستمر هذا اليوم الاربعاء ويومي الخميس والجمعة

خصوصا مدن البصرة وميسان وذي قار وواسط واستمرار فرص أثارة الغبار

خلال النهار’.وأضاف، أن ‘ موجة حر شديدة ستجتاح العديد من دول غرب أوربا منتصف

الأسبوع المقبل ستسجل حرارة اعلى من المعدل بمقدار (11-15) درجة

مئوية’، مشيرا أن هذه الموجة تأتي ‘ بالتزمن مع موجة حارة اقل شدة

ستجتاح بعض دول الشرق الاوسط’.وأوضح، أن ‘ التوقعات مستمرة بموجة حارة تؤثر على العراق والكويت

واجزاء من الشام والجزيرة اعتبارا من يوم الاحد المقبل’.

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