2019/07/17 | 18:36

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عبدالمهدي يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية

هنأ رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الصابئة

المندائيين بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية.وقال عبدالمهدي في بيان ، انه "يطيب لي أن أتقدم لأخوتنا في الوطن من

الصابئة المندائيين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الكبير

ورأس السنة المندائية، الذي يحتفل به أبناء شعبنا العراقي من هذه

الطائفة الكريمة ، داعياً المولى عزّ وجل أن يديم على العراق

والعراقيين نعمة الأمن والاستقرار ووحدة الوطن الذي نتآخى تحت ظلاله

بهويتنا العراقية ، ويبقى التنوع الحضاري والديني مصدراً من مصادر قوة

شعبنا، ومفتاحاً لطريق العيش المشترك الذي جمعنا لآلاف السنين على

أديم هذه الأرض الطيبة".

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