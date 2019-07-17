2019/07/17 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدات بالجملة.. القيثارة الخضراء تضم كوكبة من نجوم منتخب الناشئين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعاقدات بالجملة.. القيثارة الخضراء تضم كوكبة من نجوم منتخب الناشئين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعاقدات بالجملة.. القيثارة الخضراء تضم كوكبة من نجوم منتخب الناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).