2019/07/17 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يستبعد ان تؤثر حادثة اغتيال نائب القنصل التركي على العلاقة بين البلدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 18:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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