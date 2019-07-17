بعثة الولايات المتحدة الأمريكية تصف هجوم اربيل بـ”البشع” وتقدم التعازي

2019/07/17 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أدانت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، الهجوم على موظفي السفارة التركية في اربيل ، فيما وصفت الهجوم بـ”البشع”.وذكرت البعثة في بيان تلقت /ميديا نيوز /نسخة منه انها تقدم التعازي القلبية للبعثة الدبلوماسية التركية وتُدين الهجوم البشع على موظفين القنصلية التركية في أربيل.وأعربت البعثة عن تضامنها في الدفاع عن سلامة الدبلوماسيين […]

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