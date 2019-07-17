اسايش أربيل تكشف تفاصيل الهجوم الذي استهدف موظفين القنصلية التركية

2019/07/17 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت مديرية آسايش اربيل ، الاربعاء، تفاصيل الهجوم الذي استهدف موظفين في القنصلية التركية بالمحافظة.وقالت المديري في بيان تلقت /ميديا نيوز/ نسخة منه، ان “الْيَوْمَ وقع حادث اطلاق نار امام مطعم في مدينة اربيل ، وببالغ الأسف، اودى بحياة موظف في القنصلية التركية واحد المواطنين، فضلاً عن اصابة شخص ثالث بجروح”.وأضافت، انه “في […]

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