2019/07/17 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تجري مراسيم قرعة غرب آسيا يوم السبت المقبل.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "القرعة ستجري يوم السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا والتي سيحتضن العراق منافستها على شكل مجموعتين في مدينتي كربلاء وأربيل".وتابع البيان ان "اللجنة المنظمة حددت التوقيت".يذكر ان تسعة منتخبات ستشارك في هذه البطولة الى جانب منتخبنا، وهي كل من السعودية والامارات والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السبت المقبل موعد إجراء قرعة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السبت المقبل موعد إجراء قرعة غرب آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).