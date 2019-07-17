وزير الدفاع يبحث مع سفير اليابان التعاون العسكري

2019/07/17 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاربعاء، التعاون العسكري العراقي الياباني، مع سفير طوكيو في بغداد ناوفومي هاشيموتو.وقال بيان لوزارة الدفاع، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “المباحثات جرت خلال استقبال الشمري للسفير والوفد الدبلوماسي المرافق في مكتبه”.وأضافت، انه “جرى التركيز على التعاون العسكري في مجال تدريب وتطوير […]

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