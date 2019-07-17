وزير الداخلية يوجه مديرية المرور العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ورصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات

2019/07/17 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، مديرية المرور العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ورصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات .وذكر الناطق بأسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان” ان الوزير وجه مديرية المرور العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ورصد مخالفة المركبات التي تسير بدون لوحات وإعطاء مهلة ليوم الاحد القادم خاصة مع توفر اللوحات بكل […]

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