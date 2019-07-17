2019/07/17 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حكم قاض في نيويورك على إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” غوسمان، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة، مع عقوبة إضافية بالسجن ثلاثين عاما.وقد أعلن محامو إل تشابو عزمهم الطعن بهذا الحكم.ويعد إل تشابو تاجر المخدرات الأشهر في العالم منذ مقتل الكولومبي بابلو إسكوبار سنة 1993.وقاد إل تشابو عصابة سينالوا ليشرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن مدى الحياة بحق “إل تشابو” وكالة خطوة برس.

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