برلمان كوردستان: حادثة اربيل تهديد لامن الاقليم

2019/07/17 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ادان برلمان كوردستان، اليوم الاربعاء، حادث اطلاق النار على مطعم في اربيل عاصمة الاقليم ومقتل دبلوماسي تركي.وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان ورد لشفق نيوز، انها تدين بشدة قتل دبلوماسي تركي اثر حادث اطلاق النار على مطعم باربيل ، معربة عن تعازيها ومواساتها للقنصلية التركية والحكومة التركية.وطالب البيان الجهات الامنية بسرعة القبض على الجناة ومعاقبتهم وفقا للقانون.واشار الى ان برلمان كوردستان يعد مثل هذه الحوادث تهديدا لامن اقليم كوردستان ومحاولة لتخريب الهدوء والامان في الاقليم.واعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن ادانتها لحادث اطلاق النار في اربيل الذي اسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية، مؤكدة ان الجهات المعنية في الاقليم تقوم بالتحقيق الجدي للعثور على الجناة ومعاقبتهم قانونيا.وشدد البيان على انه "لن يتم السماح باي شكل من الاشكال بتشويه الامن والاستقرار في اقليم كوردستان".

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