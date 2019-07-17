ديالى تفقد مليار م3 من المياه سنويا لهذا السبب!

2019/07/17 | 19:02

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بغداد :سومر نيوز

اكد النائب مضر الكروي، الاربعاء، بان محافظة ديالى تفقد مليار م3 من المياه سنويا بسبب عدم تطبيق إست...

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