الإصلاح: لا وجود للمعارضة وما يجري من بعض الكتل مناورات سياسية

2019/07/17 | 19:02

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر تحالف الإصلاح، الأربعاء، ان العملية السياسية في العراق خالية من اي معارضة، مبينا ان ما موجود من ...

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