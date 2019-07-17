2019/07/17 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عبرت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن ادانتها وبشدة للهجوم الذي حصل في أربيل، مؤكدة بأن الجهات المختصة قد بدأت التحقيقات والمتابعة الجدية للوصول واعتقال المنفذين، ولن يتم السماح بزعزعة الاستقرار في إقليم كردستان.

وذكر بيان لحكومة الإقليم، "ندين بشدة العمل الإجرامي الذي حدث ظهر اليوم في أحد مطاعم أربيل، وأسفر عن فقدان موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين حياتهما وإصابة مواطن آخر".وأضاف، "نتقدم بالتعازي لذوي الضحايا ونعبر عن مشاطرهم الأحزان، كما نطمئن الجميع بأن الجهات المختصة في إقليم كردستان تجري التحقيقات والمتابعة الجدية من أجل اعتقال المنفذين وفرض العقوبات القانونية بحقهم، ولن يُسمح بأي شكل من الأشكال بزعزعة أمن إقليم كردستان واستقراره".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإقليم مستنكرة إعتداء أربيل: لن نسمح بزعزعة الاستقرار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإقليم مستنكرة إعتداء أربيل: لن نسمح بزعزعة الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).