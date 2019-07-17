الوزير الحكيم لنظيره التركي السلطات الامنية تجري تحقيق بمقتل الدبلوماسي

2019/07/17 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، وقدّم الوزير تعازيه بمقتل الدبلوماسيّ التركيّ في محافظة أربيل، مُعرباً عن خالص المُواساة لأسرة الفقيد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "الوزير الحكيم شدَّد على أنّ وزارة الخارجيّة تُنسّق مع السلطات العراقـيّة المعنيّة بالتحقيق في الحادث؛ لغرض الوُقوف على أسبابه، ومعرفة مُلابَساته" مُشِيراً إلى أنّ هذا العمل الإجراميّ لن يُؤثر في حجم، وطبيعة العلاقات بين بغداد وأنقرة، وإنـَّما يزيد الجانبين إصراراً على تدعيمها أكثر خدمة لتطلعات الشعبين الصديقين".وقالت الاسايش في وقت سابق ان "هجوما مسلحا وقع اليوم الاربعاء في مطعم في اربيل واسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر واصابة شخص".وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أنه سيتم الرد على هجوم أربيل بالشكل اللازم"،مبينا انه "سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع وبدأت التدابير للعثور على مرتكبيه".انتهى

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