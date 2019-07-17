افتتاح فعاليات يوم التراث الفلسطيني الثالث

2019/07/17 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت بلدية البيرة، فعاليات يوم التراث الفلسطيني للعام الثالث على التوالي بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال المشاركون في الفعاليات، انه عرس فلسطيني يهدف لتعزيز الهوية والتراث الوطني، وهو سوق ايضا لخيرات فلسطين، تعرض فيه منتوجات محلية كالأغذية ومنتجات الصابون والزيوت والمطرزات والإكسسوارات التراثية، ومنتجات النحل والتحف الفنية، لدعم المنتج الفلسطيني والتعريف به.

هذا واقيمت الفعاليات بمشاركة نحو خمس وثلاثين مؤسسة خيرية وجمعية تعاونية، وتخللت الفعاليات فقرات فنية وعرض أزياء للثوب الفلسطيني.

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