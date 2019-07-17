وزير الخارجيّة يُجري اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ

2019/07/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، وقدّم الوزير تعازيه بمقتل الدبلوماسيّ التركيّ في محافظة أربيل، مُعرباً عن خالص المُواساة لأسرة الفقيد.وشدَّد الوزير الحكيم على أنّ وزارة الخارجيّة تُنسّق مع السلطات العراقـيّة المعنيّة بالتحقيق في الحادث؛ لغرض الوُقوف على أسبابه، ومعرفة مُلابَساته، مُشِيراً إلى أنّ هذا […]

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