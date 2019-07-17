2019/07/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن القبض على 45 مطلوباوفق مذكرات قبض قضائية بمناطق مختلفة بالمحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه بأن “قواتها بكافة التشكيلات، تمكنت على اثر عمليات امنية نفذت بمناطق متفرقة من المحافظة لمتابعة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة من المحاكم المختصة، من القاء القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 45 مطلوبا بتهم مختلفة في المحافظة وكالة خطوة برس.

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