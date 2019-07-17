2019/07/17 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء، اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، مقدما تعازيه بمقتل الدبلوماسيّ التركيّ في محافظة أربيل.وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الحكيم أجرى اتصالاً هاتفيّاً مع وزير خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، مقدما تعازيه بمقتل الدبلوماسيّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يهاتف أوغلو ويعزيه بمقتل الدبلوماسي التركي في اربيل وكالة خطوة برس.

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